Princesses dans le vent

Le vent joue les malicieux et emporte deux princesses, l'une à la robe rouge cerise, l'autre à la robe bleu turquoise, dans une épopée extraordinaire à travers des mondes singuliers. Les princesses curieuses, y font l'expérience de sensations contraires, de la peur et de la joie, de l'amour et de la haine, de l'amitié et de la désaffection, elles expérimentent la beauté des couleurs, l'immensité du ciel et la satisfaction du retour. Le vent, personnage démiurge de ce conte philosophique pour enfant, est tornade, bourrasque, tempête, brise, courant. Il fait voyager les princesses et leur robe magiques. Avec lui, elles survolent les pays et traversent les frontières. En tout, ce sont cinq pays qu'elles vont survoler et aider grâce à leurs robes : le pays des pluies, des canicules, des ogres, de noir et du blanc, et le pays des airs. Grâce à leurs robes, les princesses font état d'un altruisme sincère, elles débarrassent les mondes de leur trop plein en les rééquilibrant : au pays des pluies elles font cesser la pluie, tandis qu'aux pays des canicules, elles la suscitent. Au commencement, ces princesses sont des héroïnes candides dont les actes involontaires sont salvateurs mais, au fur et à mesure de leur périple, elles vont gagner en assurance et trouver en elles-mêmes la volonté de sauver. Jusqu'au déchirement. Car, il en faut un ! Les princesses sont abusées par un séducteur sans scrupules qui les pousse à la discorde et à la chute. Mais le vent veille au grain, il ramènera ses protégées dans leur pays, le pays des princesses. Une histoire, comme un miroir amplifié des étapes de la vie, qui questionne notre rapport à l'autre, au temps et au bonheur. On y retrouve le travail délicat à l'aquarelle et à l'encre de chine de Bianca Spatariu, des motifs floraux et la stylisation extrême des choses de la nature. Le doré de la maquette du livre habille les illustrations de Bianca Spatariu et anime les princesses comme dans un petit théâtre d'ombre. Bon voyage en compagnie des Princesses.