La métaphore en politique

La métaphore a été au centre d'une abondante littérature depuis l'Antiquité jusque dans la production contemporaine de différentes sciences humaines et sociales. Considérée comme la figure rhétorique par excellence, elle remplit une triple fonction esthétique, cognitive et persuasive, ce qui explique la place centrale qu'elle occupe dans le discours politique mais aussi dans le discours sur le politique. Comparaison surprenante et implicite fondée sur l'analogie ou l'homologie, la métaphore est un outil irremplaçable de la communication politique, du travail de politisation, de la relation et de l'analyse de la vie politique et administrative. Biologique ou scénaristique, familiale ou spatiale, voire liquide, formulée par les Quarante-huitards français ou les populistes russes, les penseurs et les militants, la métaphore telle qu'évoquée ici invite à un détour dont sont attendues compréhension, valorisation, mobilisation et bien sûr politisation. Une douzaine d'universitaires de différentes générations et de différents horizons, historiens et sociologues, spécialistes de la communication, de l'argumentation et du cinéma, politistes et analystes du discours, ont échangé sur les multiples figures du règne de la métaphore dans le monde du pouvoir et du conflit, lors des Deuxièmes Rencontres "Paroles politiques" tenues au début de l'été 2023 sous l'égide de l'Institut François Mitterrand, dans la Maison natale à Jarnac. Premier ouvrage de langue française portant spécifiquement sur la figure métaphorique dans le discours politique dans une perspective comparative et historique.