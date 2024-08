Le bal masqué de Théodore Reinach

Beaulieu-sur-Mer, années 1920. Un bal masqué estorganisé à la villa Kérylos, une bâtisse construite dans le style grec antique par le notable et philologue Théodore Reinach. Parmi les invités, Marika Anninos, la grand-mère de l'autrice, qui a quitté sa Grèce natale pour suivre un officier de marine en France. Marika se voit rejetée par sa belle-famille parce qu'elle ne répond pas à l'idéal d'une Grèce antique rêvée dont Théodore Reinach se fait le champion, peut-être pour oublier l'antisémitisme dont la menace plane déjà en France. Alors Marika comprend qu'il faut mettre en mouvement ces marbres grecs, pour que la Grèce éternellement morte de Théodore Reinach et sa France non moins raide puissent voler, s'envoler, danser enfin. Un roman virevoltant sur l'appropriation culturelle, les humanités, l'exil et l'hospitalité.