Celtic's wolfs Tome 1 : La douleur du passé

A dix-sept ans, Céleste traverse une période tumultueuse marquée par l'humiliation et le harcèlement scolaire, mais sa vie prend un tournant décisif lorsqu'elle rencontre Dean. Leur connexion est intense. Cependant, quand il disparaît soudainement, il ne lui laisse qu'une lettre, la plongeant ainsi dans une douloureuse solitude. Quelques années plus tard, le destin les réunit à nouveau lorsque Dean, désormais Vice-Président d'un club de motards, les " Celtic's Wolfs ", recroise le chemin de Céleste, métamorphosée. Traquée par le clan ennemi, les Brother's Kill, elle trouve refuge chez des bikers, vivant en cohabitation avec Dean. Leurs retrouvailles s'annoncent mouvementées, parsemées de rebondissements inattendus. Entre secrets dévoilés, dangers et passions ravivées, leur histoire est une aventure captivante qui explore les thèmes de l'amour, de la rédemption et du pardon.