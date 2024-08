Les armées gauloises et celtiques. VIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.

Si les armées grecques et romaines sont connues, il n'en va pas de même des armées gauloises et celtiques qui ont fait l'histoire de l'Europe, jusqu'à ce que Rome impose sa domination. Afin de restituer la réalité de ces armées, ce livre, essentiellement thématique, étudie les caractéristiques propres à ces armées et l'environnement dans lequel elles ont vécu. Les institutions militaires celtiques sont soigneusement analysées depuis leur origine jusqu'à leur disparition. L'ouvrage s'intéresse aux hommes qui composaient ces armées : les simples guerriers d'abord, leurs chefs ensuite, les prêtres enfin sans lesquels rien ne se faisait, sans oublier les non-combattants qui assuraient la survie du système. Le quotidien du guerrier est abordé depuis sa mobilisation jusqu'à son entrée dans la bataille en passant par toutes les étapes de la vie militaire. L'auteur s'est appuyé sur les sources et une nombreuse documentation archéologique enrichie depuis dix ans par des découvertes majeures comme le site de la bataille d'Orange. Au fil des chapitres apparait un monde particulier avec ses conceptions, usages et traditions, très différent de celui de Rome qui ne l'a pas compris. Ces hommes connaissaient les principes de la guerre et les paramètres de la manoeuvre et ils furent pendant près de six siècles maîtres du champ de bataille grâce à leur façon de combattre. Docteur d'Etat en Histoire de La Sorbonne, Alain Deyber est spécialiste d'histoire militaire. Ancien officier, il a été rédacteur au Service Historique de l'Armée de Terre et professeur d'histoire militaire aux Ecoles de Saint-Cyr - Coëtquidan. Parmi ses nombreuses publications, Les Gaulois en guerre (Errance, 2009), La bataille d'Orange. Rome dans la tourmente - 6 octobre 105 av. J. -C. (Faton, 2022) et Vercingétorix (Ellipses, 2023). Préface de Dominique Garcia et postface de Vincent Guichard