De tous les pères fondateurs de la Troisième République, Jules Ferry (1832-1893) est sans doute le seul à s'être élevé à la dimension du mythe et à avoir gardé jusqu'à nos jours une force d'évocation intacte. Jules Ferry fut au pouvoir durant six ans, entre 1879 et 1885. En un temps court, il a accompli une oeuvre considérable, enracinant en France les libertés publiques (lois sur la liberté de réunion, sur la liberté de la presse, sur la liberté syndicale...), faisant de l'école laïque, gratuite et obligatoire l'un des fondements de la République et en multipliant par dix les dimensions de l'empire colonial français. Homme le plus haï de France, de son vivant, sous les sobriquets de Ferry Famine, Ferry Kroumir ou encore Ferry Tonkin ; homme vénéré et statufié après sa mort pour ses réalisations scolaires comme pour son action coloniale mises alors sur le même pied ; homme vigoureusement contesté de nos jours par les tenants de la culture de l'effacement au nom de sa politique coloniale et certains aspects de sa politique scolaire (école sans mixité des classes sociales ni mixité des sexes, programmes différents pour les filles et les garçons, promotion du français au dépend des langues régionales), Jules Ferry n'a jamais laissé et continue à ne laisser personne indifférent. C'est la modernité de Jules Ferry et l'héritage profond qu'il laisse au sein de l'identité culturelle et politique de la France qu'il est proposé au lecteur d'appréhender à travers cet ouvrage. Dans l'objectivité des faits replacés dans leur contexte, loin de tout anachronisme, il est rappelé ce que fut l'homme et son action. Pour la première fois, il est aussi montré de manière précise et détaillée comment se sont construites les mémoires et légendes du personnage, aussi bien les dorées que les noires. Paul Baquiast : disciple de Jean-Marie Mayeur, docteur en histoire, proviseur de lycée, c'est un spécialiste de l'histoire, de l'idée, de la culture et du personnel républicains, ainsi que de l'histoire de l'éducation, auxquels il a consacré une vingtaine d'ouvrages. Celui-ci est le troisième qu'il co-signe avec Bertrand Sabot. Bertrand Sabot : ancien maire adjoint à la culture de Meudon, Bertrand Sabot est un érudit et un collectionneur enthousiaste de manuscrits anciens.