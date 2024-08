L'ABC des psychotraumas. Approches Biologiques et Cliniques des psychotraumas

Le PSYCHOTRAUMA, une réaction psychologique souvent chronique après un choc émotionnel, constitue un défi majeur en termes de compréhension, d'évaluation et de sensibilisation sociétale. Pour répondre à ce défi, est-il possible d'accéder aux données récentes dans ces domaines ? Dans cet ouvrage, élaboré par l'Association " ABC des Psychotraumas " au nom du réseau français de recherche clinique et fondamentale sur les traumatismes psychiques, notre objectif est de décrire les multiples facettes du psychotrauma dans une interaction entre neuroscience et clinique. Nous visons à le conceptualiser, à analyser ses bases biologiques, à approfondir sa clinique, à identifier les formes et à explorer les stratégies thérapeutiques pour le traiter. Nous sommes convaincus que chaque avancée dans ce domaine représente un pas de plus vers un avenir où le rétablissement après un psychotrauma devient non seulement possible, mais aussi accessible à tous. Destiné aux étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels travaillant auprès des personnes à l'épreuve du psychotrauma, cet ouvrage vise à fournir une ressource complète et accessible pour mieux comprendre et traiter les psychotraumas. WISSAM EL-HAGE est l'actuel Président de l'Association ABC des Psychotraumas. Il est Professeur de Psychiatrie a` l'Université de Tours et Responsable du Centre Régional du Psychotraumatisme Centre-Val de Loire au CHRU de Tours. RENE GARCIA est l'ancien Président de l'Association ABC des Psychotraumas. Il est Professeur de Neurobiologie à l'Université Côte d'Azur. FREDERIC CANINI est médecin neurobiologiste. Il est ancien médecin chef des services du Service de santé des armées et Professeur agrégé du Val de Grâce. Il est actuellement chercheur associé à l'Université Savoie Mont Blanc.