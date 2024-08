Dictionnaire insolite de l'Inde

L'Inde est un pays complexe, un univers difficile à appréhender. Y aller, c'est se confronter à l'effervescence et à l'inconnu. L'histoire et l'actualité du sous-continent influencent le monde d'aujourd'hui. On en connaît sa spiritualité, ses mythes, ses maharadjahs, ses palais, ses éléphants, l'incontournable Taj Mahal, ou encore sa cuisine. Or l'Inde est surtout un pays où la vie quotidienne foisonnante interpelle le voyageur par ses contrastes : une extrême pauvreté qui saute aux yeux et une empreinte dans la modernité inattendue. Un défi pour le coeur et l'esprit, tant les cultures, les langues et les religions s'y entremêlent.