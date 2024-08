Le dais. Lexiques, symboles et représentation, XVe et XXe-XXIe siècles

Evacué du vocabulaire prosaïque, le terme dais est rangé du côté de l'érudition, alors même que le cercle scientifique participe à la perpétuation et à la progression du flou lexical qui règne autour de ce mot. En effet, aucune étude scientifique sérieuse n'est consacrée au dais. Dans bien des cas, lorsqu'il est cité, le dais demeure un mot posé sur la page. Non défini, il est tout simplement éliminé de l'analyse et de l'étude iconographiques. Au défaut de définition et de représentation s'adjoint alors inévitablement le problème de la nomination, qui prête à confusion. Les études contemporaines en histoire et histoire de l'art se bornent ainsi à employer aléatoirement les termes de baldaquin et de dais, sans jamais justifier leur utilisation. S'il se révèle par ailleurs que nous pouvons vaguement avoir connaissance du dais pour l'avoir, par exemple, aperçu sur les façades des cathédrales gothiques, nous ne savons plus à quoi le mot se réfère. Mais la structure du dais a-t-elle réellement disparu de notre monde contemporain ? Si nous nous plaçons dans une lignée warburgienne et que nous pensons à un temps qui sans cesse renaît, alors nous pouvons émettre l'hypothèse selon laquelle la structure du dais a pu survivre dans l'art contemporain. Pourquoi et de quelles manières le concept et la forme du dais persistent dans l'art contemporain occidental alors qu'ils apparaissent aujourd'hui confus et dépassés, sinon inconnus pour le plus grand nombre ? Les termes de persistance et de survivance font appel à une forme d'inconscient culturel collectif qui voudrait que les artistes réemploient des formes déjà observées, mais dont ils ne cherchent pas à reproduire volontairement les traits. La stratégie de cette étude est de sélectionner des oeuvres du XVe siècle et des oeuvres des années soixante à nos jours, françaises, flamandes et italiennes, afin de mener l'enquête sur les possibles ressemblances entre les nouvelles et anciennes formes du dais. Le souci est de définir précisément les éléments qui peuvent être considérés comme des réminiscences de l'ancienne forme du dais, ce que nous appelons les "manières de dais" ; le rapport entre objet-image-expérience- expérimentation étant alors des plus importants pour notre propos. Il est ainsi nécessaire de comprendre ce qu'est un dais et les enjeux auxquels il est relié, du point de vue des lexiques, des symboles et des représentations.