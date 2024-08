Tsukimichi - Moonlit Fantasy. Tome 2

Son voyage parsemé de déception est loin d'être fini ! Invoqué dans un autre monde à cause de circonstances familiales, Makoto erre toujours aux confins du monde. Accompagné de servantes aussi belles qu'excentriques et de demi-hommes qui l'adulent, il parvient enfin à atteindre une ville de sapiens... Alors qu'il avait enfin atteint une ville de " sapiens " il tombe immédiatement sur de gros ennuis !! Le second tome des pérégrinations dans un autre monde d'un héros toujours aussi malchanceux !! Les ennuis s'enchaînent les uns après les autres !!