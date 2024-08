Tsukimichi - Moonlit Fantasy. Tome 1

Envoyé dans un autre monde à cause de ses parents... Son voyage ne fait que commencer ! Makoto Misumi, le héros de cette histoire, est invoqué malgré lui dans un autre monde à cause d'un contrat signé par ses parents. Et, manque de chance, la déesse de ce monde le trouve trop laid et décide de l'envoyer vivre dans des terres sauvages aux confins du monde... ! Invoqué malgré lui... Recalé comme héros... Seul dans un autre monde... Le premier tome des pérégrinations dans un autre monde d'un héros malchanceux !! Malgré toutes ses galères, il obtient des pouvoirs complètement cheatés !!