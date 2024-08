World's end blue bird Tome 2

Pour protéger le quartier de Tasogare dans lequel il a grandi, et pour gagner l'argent qui lui permettra de quitter la ville, Ray livre Guang à la mafia. Mais juste après son départ, il se rend compte qu'il éprouve de l'amour pour lui et décide de se rendre à Paraiso, le quartier des élites et de la technologie, afin de le sauver des griffes de ses ravisseurs. Guang, de son côté, est séquestré par son petit frère Yeng, qui convoite son trône et son statut de magicien, et qui finit par découvrir la vérité sur le secret de son corps...