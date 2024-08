La beauté sous algorithmes. Quand la machine bouscule nos codes culturels

De plus en plus abouties, les oeuvres générées grâce à l'intelligence artificielle relancent le débat sur la définition même de l'art : qu'advient-il désormais de la sacralité de l'art lorsque la machine peut imiter la main de l'homme ? Comment cela influence-t-il nos jugements esthétiques et notre perception de la beauté ? A travers une analyse fine et érudite, Hugues Dufour nous plonge au coeur de cette révolution culturelle. Il nous guide sur les chemins qui mènent à la beauté et dévoile les manipulations artistiques sous-jacentes, révélant comment nos fondements esthétiques sont confrontés à des défis sans précédent. Des canons classiques aux nouvelles normes imposées par les algorithmes, en passant par la désacralisation de l'art, il analyse les grands mouvements intellectuels et artistiques qui ont jeté les bases d'un art contemporain souvent controversé. Il décortique ainsi les mécanismes par lesquels les machines remplacent les artistes humains, générant des oeuvres qui séduisent autant qu'elles interrogent. Visionnaire, ce livre propose une réflexion profonde sur la transformation de nos codes culturels. Il offre une perspective lucide sur la place du beau et de l'art dans notre société et un éclairage essentiel sur l'avenir de la créativité humaine. Essayiste, scénariste et directeur créatif, Hugues Dufour est diplômé du Conservatoire et de l'Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin). Il a composé différentes oeuvres symphoniques et est l'auteur de plusieurs livres dont L'art face à l'IA : Vers un imaginaire augmenté (FYP éditions, 2023) ; La civilisation virtuelle : Nouvel horizon du jeu vidéo (FYP éditions, 2018).