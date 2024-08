La Chine. Histoire d'une civilisation plurimillénaire, 2e édition revue et augmentée

Nous l'appelons la Chine, du mot indien Cina, pays de la soie. Elle se désignait elle-même par l'idéogramme Zhongguo, " pays du milieu ". Aujourd'hui, suite à l'ajout d'idéogrammes par le parti communiste, le pays que l'on appelle " République populaire de Chine " est pour les Chinois le " splendide pays du milieu dont l'harmonie est mise en commun par les gens du peuple ". Ce livre de synthèse évoque l'histoire plurimillénaire de la Chine en trois grandes phases. Il évoque d'abord les origines de la civilisation chinoise, avec les bases de son organisation sociale et de ses courants philosophiques, et la naissance de l'empire. Il montre ensuite comment vers l'an mil la civilisation se raffine, devenant moins militaire. L'empire connaît son apogée au XVIIIe siècle, avant le déclin du XIXe siècle jusqu'à sa chute en 1911. Puis vient, de 1912 à nos jours, l'époque de la République : gouvernée dix ans par les nationalistes du Guomindang, la Chine déchirée par l'agression japonaise puis par la guerre civile, devient communiste à partir de la victoire de Mao Zedong en 1949. Le Président actuel montre une détermination à légitimer sa politique en s'appuyant sur l'histoire plurimillénaire de la Chine. Quels sont les atouts et les limites de cette politique dans une société chinoise en mouvement ? L'auteur tente ici de souligner les avancées, les reculs et les paradoxes de la puissance chinoise au cours des siècles. Anne Bernard-Grouteau est agrégée d'histoire-géographie, diplômée de Sciences po Paris et enseigne au Centre Universitaire de Foix de l'Université Jean Jaurès de Toulouse.