Nanao Sakaki est aujourd'hui encore l'un des secrets les mieux gardés de la beat generation. Contemporain de Kerouac, le poète japonais est le compagnon de route d'Allen Ginsberg, mais surtout de Gary Snyder, qu'il rencontre à Kyoto en 1963 et dont il traduira les oeuvres en japonais. Un compagnon de route au sens propre : pour lui, la marche fait partie intégrante du processus de création artistique, renouant en cela avec la tradition japonaise des poètes vagabonds. Ses pas infatigables l'amènent à traverser les Etats-Unis, en Mongolie, au Mexique ou encore en Australie, profitant de rencontres et se mêlant aux différentes cultures autochtones. De sa poésie émane tout ce savoir glané au cours de ses longues pérégrinations. Aller léger - go light - rassemble près de 130 poèmes de Nanao Sakaki, issus de ses trois principaux recueils de poésie : Real Play, Break the Mirror et Let's Eat Stars, publiés entre 1981 et 1997 et pour la plupart inédits en français. On y retrouve fortement imprégnée sa conscience écologiste, qui le porte à s'engager pour la préservation des forêts ancestrales du Japon et de la barrière de corail bleu autour de l'île d'Ishigaki. Véritable incarnation de la sobriété heureuse, il détonne joyeusement, fait preuve d'un humour à la légèreté salutaire.