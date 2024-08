Jacques Gruber (1870-1936). Processus créateur, dessins & vitraux

A la croisée de l'histoire de l'art, de l'histoire culturelle et de la génétique des images, Yasuko Egawa reconstitue dans son livre - issu d'une thèse préparée sous la direction d'Agnès Callu - les conditions de fabrication, de médiation et de réception du travail du maître-verrier Jacques Gruber (1870-1936), auteur d'un manifeste précurseur. Elle examine la trajectoire d'un créateur signé par sa classe d'âge, ses cercles de sociabilité, un environnement "épocal" . Elle propose une socio-cartographie des chantiers de Gruber, dans la sphère laïque ou religieuse, à l'articulation de "l'univers des formes" de l'Art Nouveau et de l'Art Déco. Elle observe dans le temps long l'héritage de Gruber, "proto-designer" inventeur de vitraux - à la source de sa renommée mondiale - lesquels fusionnent la lumière dans la matière, expérience esthétique enviée par des générations d'artistes contemporains.