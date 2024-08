The Saint Whose Engagement Was Broken. Tome 3

Sentant le pays en danger à cause du rapprochement du Royaume des Démons de la surface, la Sainte Philia active le " Cercle magique destructeur de Mal " pour repousser les invasions de monstres et sauver Palnacolta. Une fois la tranquillité revenue, lors d'une discussion avec Oswald et Reichardt, Philia commence à remettre en question ses sentiments envers sa famille... En découvrant le complot planifié par le second prince Julius, Mia se retrouve animée d'un désir de vengeance et se retrouve face à un choix... ! Au même moment, dans son pays d'origine, la lettre confiée par Philia au ninja Himari parvient enfin à sa petite soeur Mia et l'informe de l'hospitalité qu'elle a reçue, mais aussi du danger imminent du Royaume des Démons. En découvrant le complot planifié par le second prince Julius, Mia se retrouve animée d'un désir de vengeance et se retrouve face à un choix... !