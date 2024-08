Looking up to Magical Girls Tome 9

Les ennemis d'Utena connaissent sa véritable identité ? ! Moi, c'est Utena Hiiragi et j'adore les magical girls ! Et voilà qu'un peu par hasard, je suis devenue la commandante en chef d'Enormita, une organisation maléfique ! Enfermée dans une maison hantée, je suis obligée de partir à la recherche de mes amies tout en fuyant les fantômes en compagnie de la mystérieuse Shion ! Une seconde, il n'y aurait pas plus de spectres que tout à l'heure ?