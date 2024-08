World's end blue bird Tome 3

Guang est enfin parvenu à asseoir sa domination en confortant son statut de magicien, mais tous ses problèmes n'ont pas disparu pour autant. Il doit dorénavant faire face aux plus insidieux d'entre eux : la malédiction de la famille Na, qui s'est révélée à lui à la mort de son prédécesseur. Cherchant à en apprendre plus sur elle et sur le passé des Na, Guang s'aventure dans les tréfonds de Paraiso avec Ray, officiellement devenu son chevalier, mais ses découvertes ne font que soulever davantage de questions, tandis que la malédiction se fait de plus en plus envahissante...