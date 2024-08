Boss and the Beast

Laissé pour mort, Léo est un esclave sexuel recueilli par le chef d'une organisation nommée " Last Home ". Le premier n'a jamais connu que le bordel, le second achète la fidélité de son entourage. Et pourtant tous deux n'aspirent en fait qu'à compter pour quelqu'un tout en pensant que ce souhait ne se réalisera jamais. Et si leur vie était en train de changer ? Une histoire d'amour d'une pureté touchante.