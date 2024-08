Un parfum d'innocence

Arthur sort de prison, apparemment calme mais, à l'intérieur, la colère gronde. Son amie d'enfance, Lorraine, est venue l'attendre avec une voiture qu'on lui a prêtée. La route leur appartient. Mais à la première station-service, Arthur ne peut s'empêcher de piquer la caisse et d'envoyer valdinguer le fils des lieux. Ils prennent alors des chemins de traverse pour éviter une course-poursuite d'un autre âge. Lorraine ne reconnaît plus cet homme braqué contre l'univers, et le doute s'installe.