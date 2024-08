La fourme d'Ambert. Dix façons de la préparer

Certains naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, d'autres avec des miettes de fourme aux commissures des lèvres. J'appartiens indéniablement à la seconde équipe. D'aussi loin que je me souvienne, la fourme a accompagné chacun de mes pas. Les premiers comme ceux de côté, les plus audacieux comme les plus hasardeux, les moins assurés comme les moins risqués. Toujours, elle était là, retranchée dans un coin de la table.