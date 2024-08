Analyse financière. Activité et performance de l'entreprise ; Structure financière et équilibre financier ; Tableaux de flux ; Analyse financière de la Banque de France, 12e édition

Cet ouvrage d'analyse financière présente de façon synthétique, structurée et illustrée l'ensemble des connaissances et des techniques à mettre en œuvre pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise. Ces connaissances et techniques sont développées en quatre parties et contiennent de nombreux exemples et applications corrigées qui permettent d'acquérir une pratique de cette matière : * l'analyse de l'activité et de la performance : La description du compte de résultat - Le tableau des soldes intermédiaires de gestion - La capacité d'autofinancement - La variabilité des charges et le seuil de rentabilité ; * l'analyse de la structure financière et de l'équilibre financier : La description du bilan et de l'annexe - Le bilan fonctionnel - L'approche fonctionnelle de l'équilibre financier- Le bilan financier- L'analyse de l'exigibilité et de la liquidité ; * les tableaux de flux : La description et l'analyse du tableau de financement - La description et l'analyse du tableau des flux de trésorerie ; * la méthode du diagnostic financier de la Centrale de bilans. Ainsi composé, ce livre consacré à l'Analyse financière s'adresse aux étudiants en droit, sciences économiques et AES, ainsi qu'à ceux des nombreuses formations qui incluent la compréhension et la maîtrise de l'analyse financière (également appelée diagnostic financier). Ce livre est complété par deux livres rédigés par les mêmes auteurs : - Exercices corrigés d'Analyse financière ; - QCM d'Analyse financière.