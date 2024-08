La culture au Québec au temps de la pandémie. Réaction, adaptation, normalisation, résistance et hybridation

La pandémie de COVID-s9 a radicalement changé nos habitudes et nos attitudes à l'égard de la culture ainsi que son rôle dans nos vies. Cet ouvrage revient sur cette période mouvementée et brosse un tableau vif et diversifié des répercussions de la crise sanitaire sur le milieu culturel et la production artistique au Québec. Il est issu d'un vaste travail de recensement amorcé en mars 2020 par des membres du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ) qui ont réagi à la situation exceptionnelle en entreprenant la recension de milliers d'activités culturelles qui ont jalonné la pandémie. Ce travail d'archivage constitue l'armature du livre, auquel se greffent études et témoignages de ce qui a été vécu, éprouvé, collecté et compris par des chercheurs, des créateurs, des professionnels de la culture et des étudiants. Les textes réunis ici adoptent des perspectives variées, parfois éloignées de la facture universitaire qui caractérise généralement ce type d'ouvrage. L'ensemble témoigne d'une intention claire : garder la trace d'une crise dont les effets sur les arts et le milieu culturel continuent de se faire sentir.