Les énergies renouvelables en France. Analyse d'une planification entravée

Cet ouvrage analyse le déploiement des énergies renouvelables en France d'un point de vue opérationnel, en tenant compte des contraintes et des résultats. Il prend en compte les aspects politiques et réglementaires, les formes d'appropriation territoriale, le rôle nouveau des collectivités territoriales et la multiplication des acteurs, publics et privés, dans le développement d'un mix énergétique renouvelable.