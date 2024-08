Conseils et commissions dans les établissements publics locaux d'enseignement. 6e édition

Instances consultatives ou décisionnelles, les conseils et les commissions font vivre la collégialité au sein des établissements scolaires. Ils organisent la vie de l'établissement et influent directement sur la scolarité des élèves et sur l'action pédagogique et éducative. La transparence du fonctionnement de ces instances et le développement des démarches participatives qu'elles suscitent sont autant de façons de mobiliser la communauté éducative pour la réussite des élèves. La nouvelle édition de cet ouvrage donne toute sa place aux transformations survenues ces dernières années. Il montre l'importance de la tâche de ses instances dans tous les domaines : civisme, éducation au développement durable (éco-délégué) lutte contre le harcèlement, etc. Chaque chapitre fonctionne comme une fiche pratique, à jour des derniers textes réglementaires et de la jurisprudence, et donne des exemples pratiques qui éclairent les nouvelles réalités de la vie des établissements.