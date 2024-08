Réussir son budget en M57. Guide pratique pour les élus des communes et des EPCI, 11e édition

Réussir son budget en M57 s'adresse aux élus, novices ou non, et agents territoriaux désireux de maîtriser le processus d'élaboration budgétaire. Son titre renouvelé s'inscrit dans la généralisation, depuis le 1er janvier 2024, du référentiel budgétaire et comptable M57 pour toutes les communes et leurs établissements publics administratifs. Acte majeur de la vie de la collectivité, le budget concentre les enjeux politiques de l'exécutif local. A l'heure de la contractualisation avec l'Etat, et tandis que les réformes fiscales et d'incitations au "verdissement budgétaire" se multiplient, le tout dans un contexte de généralisation du référentiel M57, l'élaboration du budget est un jeu d'équilibriste. Huit parties permettent de repérer facilement les notions à connaître, de l'environnement financier des collectivités territoriales au contrôle du budget voté, notamment : exposé du cadre propre aux collectivités avec le cycle, les principes et les documents budgétaires ; élaboration du budget et recherche de l'équilibre ; choix d'une politique tarifaire et fiscale, contrôles budgétaires venant clore le processus.