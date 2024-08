A l'apogée de l'engouement des Etats-Unis pour la "A-frame" , des dizaines de milliers de structures en A faciles à construire et abordables ont servi de maisons de vacances, de restaurants en bord de route, d'églises et même d'animaleries. Maisons en A retrace l'histoire incroyable de ces bâtiments triangulaires, de leur utilisation comme lieux de villégiature d'après-guerre jusqu'à leur récent retour à travers le monde en faveur d'un idéal de vie autonome. Chad Randl nous offre dans cet ouvrage le récit fascinant de ce phénomène architectural, depuis le Japon préhistorique jusqu'à son apogée dans les années 1960, où il a transformé le mode de vie des Américains en devenant le symbole des loisirs et de la vie en plein air. Menant à la fois une histoire de l'architecture et une exploration culturelle, ce livre documente tous les aspects de la construction des maisons en A. Il propose des dessins, des publicités, des photographies d'archives, des exemples de style et de réalisations originaux, et même une annexe avec un jeu complet de plans de l'époque.