Meurtres dans un cercueil académique

Eté 2022, un an et demi après l'assaut du Capitole aux Etats-Unis, des professeurs-chercheurs universitaires, terroristes d'extrême droite aux penchants néonazis, ourdissent puis mettent en oeuvre leur vengeance contre l'ennemi gouvernemental, dont la cible la plus immédiatement atteignable est Gerry G. Gargel, qui représente les intérêts des immigrants illégaux venus du Sud. Alors qu'ils déploient leur manigance létale, des meurtres inexplicables viennent perturber leurs plans au coeur du village d'Old Sunnybrook. Sont-ils le fait des locaux, qui auraient découvert le complot ? Ou bien y a-t-il une force plus grande, plus mystérieuse, qui contrôle leur destinée ? Le FBI peut-être ? La mort que les terroristes amateurs veulent infliger à leur ennemi juré vient les faucher un à un dans une réalité parallèle sans qu'ils puissent se défendre, donnant un sens absurde à leur entreprise. Le shérif Ned R. Bish pourra-t-il résoudre cette énigme et le veut-il vraiment ?