L'infirmière et les urgences. 4e édition

Ce Mémento s'adresse aux infirmières travaillant aux urgences et aux étudiantes infirmières qui souhaitent acquérir les principes et la méthodologie des soins d'urgence. Réalisé par un spécialiste français des urgences, l'ouvrage apporte immédiatement au lecteur tous les éléments nécessaires à la prise de décision. Il rassemble, selon un plan facilement consultable, les principaux motifs d'accueil, le matériel et les techniques de soins, les pathologies, la traumatologie, mais aussi les aspects médico-sociaux des urgences. Une importance particulière est accordée à l'organisation humaine et matérielle d'un service d'urgence moderne, ainsi qu'au rôle infirmier. L'ouvrage comporte un tableau de correspondances internationnales des médicaments de l'urgence (France, Belgique, Canada, Suisse). Un outil indispensable.