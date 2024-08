Le vingtième siècle

"Comprendre Benjamin, c'était comprendre le monde moderne. C'est en tout cas l'équation parfaite qui m'est apparue. Il ne me restait plus alors qu'à faire rentrer la BNF dans celle-ci". En 2014, un poète se suicide à la Bibliothèque nationale de France, où il vient de donner une conférence sur le grand penseur du vingtième siècle Walter Benjamin. Sidérées par cette nouvelle, les trois seules personnes qui ont assisté à la conférence cherchent à comprendre ce qui a pu provoquer cet acte irrémédiable. Edith, universitaire, Ivan, critique de cinéma, et Thibault, architecte, sont des inconditionnels du philosophe allemand. Mais quel lien le trio entretient-il avec le Groupe Benjamin, une organisation d'extrême gauche qui réalise des actions militantes énigmatiques ?