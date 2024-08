Pendant la Seconde Guerre mondiale, Elena Arbués, libraire d'Algésiras, une jeune veuve dont le mari a été tué au cours de l'attaque contre la marine française à Mers el-Kébir, voit son destin chamboulé par le hasard. Lors d'une balade sur la plage, elle découvre le corps d'un homme blessé, ramené par la mer. En lui sauvant la vie, elle se retrouve impliquée dans des opérations militaires qui se jouent sous ses yeux, car cet homme, Teseo Lombardo, fait partie d'un groupe de plongeurs de combat italiens qui s'infiltrent par la mer dans le port de Gibraltar, à dos de torpilles autopropulsées, pour déposer des charges explosives sous les bateaux ennemis. Par désir d'aventure (ou pour venger son mari ? ), Elena décidera de participer secrètement aux opérations de sabotage. Elle franchira la frontière jusqu'à Gibraltar, où le danger l'attend, très loin de ses livres et de la vie de solitude à laquelle elle se croyait condamnée. Roman d'amour, de mer et de guerre, L'Italien est aussi le récit de l'enquête menée par un journaliste d'investigation espagnol qui reconstitue, au gré de témoignages des survivants, l'histoire d'amour d'Elena et de Teseo, et nous raconte avec brio cet épisode oublié de l'affrontement entre les hommes de la Royal Navy et les commandos italiens en Méditerranée.