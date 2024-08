Mondes sensibles. Une histoire sensorielle de l’oeuvre d’art totale

Catalogue d'exposition Musée international de la Parfumerie de Grasse (14 juin 2024 au 12 janvier 2025) L'exposition Mondes Sensibles, une histoire sensorielle de l'art total axe son approche sur les sensorialités dans le concept d'art total. Les recherches olfaction que mène la commissaire d'exposition Sandra Barré l'ont poussée à observer une forme de retour au concept d'art total visant à interpeller l'ensemble du corps dans l'expérience artistique. L'exposition s'articule en deux pans, le premier valorisant ces enjeux contemporains avec l'invitation de trois artistes français, Tiphaine Calmettes, Camille Corréas et Florian Mermin. Ils investiront le musée de Grasse pour présenter l'une de leurs expériences in situ où se mêleront vision, ouïe, olfaction, goût et toucher. Le second entend valoriser la présence de ces sensorialités par une brève histoire de l'art total. Sept oeuvres polysensorielles seront présentées : deux du début du xxe siècle (les Métachories de Valentine de Saint-Point et les études pour le Mystère d'Alexandre Scriabine) et cinq du second xxe (Carolee Schneemann, Lygia Clark, Bill Viola, Joseph Beuys et Jean-Pierre Bertrand). Ces extraits d'histoire seront présentés par archives, habituellement disponibles par le prisme de la vue (protocoles, témoignages écrits, esquisses, recherches de l'artiste, articles de presse, photographies...) ou, plus récemment, par celui de l'ouïe (vidéos et archives radiophoniques majoritairement). Ici, l'odeur entrera en jeu, tentant, par reconstruction olfactive (parfums) ou par usage de matériaux olfactifs, d'ajouter une dimension sensorielle à l'archive et de questionner ce que l'art envisage comme matière scientifique. Alors, peut-être, des réflexions pourront être ouvertes sur de nouveaux moyens de conservation et donc sur la manière dont s'écrit l'histoire, et a fortiori, celle de l'art.