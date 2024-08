Beaubadugly. L'autre histoire de la peinture, Edition bilingue français-anglais

Qui n'a pas regardé avec admiration ou tendresse l'image encadrée d'un enfant qui pleure, d'un Poulbot aux joues rouges ou d'un clown de Bernard Buffet ? Pour beaucoup, la peinture c'est ça. Qui sont ces peintres ayant eu un moment de gloire populaire avant de tomber dans l'oubli, ces artistes au succès jamais démenti, pourtant relégués dans l'ombre de l'histoire ? BEAUBADUGLY montre sans complexe les peintures originales de ces artistes à la marge de l'imaginaire et du goût commun, qui ont parfois vendu des reproductions de leurs oeuvres par milliers en supermarché et dont les posters nous sont familiers. Pour beaucoup, ce sera une première exposition en France. Ce panorama de la peinture commerciale, médiatique et populaire, de Vladimir Tretchikoff à Bernard Buffet sera mis en scène par Hervé Di Rosa et Jean-Baptiste Carobolante et s'attardera sur les différentes trajectoires qu'a pris ce champ pictural au XXe siècle : de l'idéalisation du corps féminin au paysage touristique, en pass