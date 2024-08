Sortir. Sociologie des sorties culturelles des Français.es DS

La pandémie de COVID-19, à travers les confinements successifs de 2020 et 2021 auxquels elle a donné lieu, a mis en évidence et rappelé à une majorité de Français·es leur attachement aux sorties, en particulier de nature culturelle. Aller au cinéma ou à la fête foraine, assister à un concert ou un spectacle de rue, visiter une exposition ou un monument, etc. , ces activités culturelles hors domicile représentent une part significative et croissante des sorties des Français·es. Le temps libre ou consacré aux loisirs a connu, depuis les années 1970, un mouvement d'extension continu. Cet ouvrage examine, d'une part, les raisons qui amènent à sortir et à choisir telle ou telle activité parmi une offre culturelle, certes grandissante, mais aussi variable sur le territoire et très diverse en termes de contenus, d'autre part, les significations et le sens conférés à ces sorties par les individus. Pour ce faire, cette enquête exploite les résultats statistiques de l'enquête Pratiques Culturelles en France de 2018 ainsi qu'un corpus d'entretiens semi-directifs menés auprès de 50 Français·es entre 2021 et 2022. Comment s'acquiert le goût pour les sorties culturelles ? Par héritage, formation scolaire, rencontreâAAA- ? Quel rôle jouent la compétence, les préférences et l'offre dans les motivations et la différenciation sociologique contemporaine des sorties culturelles des Français·es ? Quelles grandes expériences vivent les individus quand ils sortent ? Le présent ouvrage s'attache à montrer les grandes lignes de force qui structurent l'expérience de sortie - à travers quatre grandes expériences typiques que sont la sortie "intéressante" , la sortie "sympa" , la sortie "partage" et la sortie "évasion" - ainsi que les motifs qui sont à leur principe.