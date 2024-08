Beast's storm Tome 7

Dans ce monde, il existe deux espèces, les humains "normaux" et les "Bêtes" qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leurs instincts. Akira Miyaji, médecin spécialisé dans le soin des Bêtes et Sôgo Kijima, directeur de la clinique où il travaille, ont trois adorables enfants et vivent un quotidien heureux. Le père de Sôgo, Sôshi, aux gènes exceptionnels qui a à présent rempli son devoir de Bête, et Yuu, directeur de crèche ne pouvant avoir d'enfants, forment enfin un couple comme ils le désiraient depuis trente ans. Pourtant, la vie réserve parfois des surprises...? !