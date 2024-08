Le royaume inexploré d'Oraïe

Shin, un voyageur aguerri et insouciant, pénètre la frontière d'Oraïe, un pays isolé et dévasté par la maladie qui ne figure sur aucune carte. Là, il rencontre Mustia, le jeune dirigeant d'Oraïe, ainsi que Noné, son serviteur impassible. Mustia, lui-même malade, doit recevoir un " baiser thérapeutique " de la part de Noné afin d'empêcher le mal de progresser plus dans l'organisme du garçon. Des séances qui inspirent au pauvre serviteur une passion interdite qu'il s'efforce de dissimuler. Qui, de la maladie ou l'amour, triomphera ?