Sweet Room Escape Tome 1

Haruto est un homme d'affaires talentueux voyageant dans le monde entier à la fois pour le travail, et aussi pour se trouver des sex friends aux quatre coins du globe. En partance pour Paris, il rencontre dans l'avion un homme nommé Al qui est tout à fait son genre, mais il préfère finalement ne pas donner suite car ce dernier est un peu trop parfait pour s'amuser. Haruto quitte ainsi Al à l'aéroport en lui promettant d'aller boire un verre s'ils venaient à "se recroiser par hasard" ... Seulement, voilà qu'il tombe à nouveau sur Al dans un restaurant de luxe ? !! Serait-ce le destin ?? !! Al est beau, gentleman et célèbre ! Haruto décide de le séduire pour une seule nuit inoubliable.... A tel point qu'il n'arrive justement pas à l'oublier ! Déterminé à retrouver sa vie d'avant consacrée au travail et au sexe sans amour, il rencontre lors d'un voyage le candidat parfait pour être son nouveau sex friend et compte bien en profiter pour s'amuser, seulement...? !