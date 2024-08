She is Beautiful Tome 2

A chaque réveil, la mémoire de Kurumi s'efface. Seule reste sa volonté de retrouver sa meilleure amie... Suivez-la dans ce thriller haletant et dans sa quête inlassable d'identité et de vérité. Kurumi souffre d'une forme d'amnésie étrange qui lui fait oublier sa journée dès qu'elle s'endort. Alors qu'elle cherche à fuir l'emprise de Sayaka, elle doit faire face à une terrible réalité. Kurumi s'efforce tant bien que mal de surmonter son amnésie et d'avancer vers la frontière russe dans l'espoir de revoir Hikari, sa meilleure amie.