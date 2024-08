Je m'initie à la naturopathie

Le livre indispensable pour débuter en naturopathie et soigner les maux de toute la famille au quotidien Vous souhaitez reprendre votre santé en main, améliorer votre hygiène de vie et soigner les maux du quotidien de manière naturelle ? Découvrez dans ce livre : Les grands principes de la naturopathie et les avancées scientifiques les plus récentes pour comprendre le fonctionnement de votre corps Ballonnements, acné, mal de dos, troubles du sommeil... Comment l'alimentation peut prévenir et guérir vos pathologies. Les meilleurs conseils pour mettre en place une hygiène de vie adaptée, retrouver l'énergie et faire face aux contraintes du quotidien.