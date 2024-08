Ma première tablette d'activités. Développe tes capacités : lettres, chiffres et bien plus encore ! Avec 1 tablette de dessin et 1 stylet

L'apprentissage numérique à portée de main ! Ecris, dessine et entraîne-toi à écrire, compter et dessiner à l'infini sur une tablette avec le stylet fourni. Prêt ? Appuie sur le bouton pour tout effacer et recommencer ! Chaque page propose deux activités éducatives : l'une à réaliser dans le livre et l'autre sur la tablette. Tablette de dessin et stylet inclus !