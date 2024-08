Le koala. Pas si bête

Bienvenue dans l'univers incroyable du koala ! L'apparence d'adorable peluche de ce marsupial a fait du koala l'un des animaux préférés des petits et grands. Pourtant, plusieurs de ses particularités sont encore mal connues. Dans ce livre, les enfants apprendront davantage à le découvrir. Il sera question, entre autres, de : La différence entre un marsupial et un mammifère et le développement d'un bébé koala Son mode de vie arboricole Son régime alimentaire à base de feuilles d'eucalyptus Son système digestif absolument fascinant, ainsi que son système immunitaire faible Son statut d'espèce menacée Bienvenue dans l'univers incroyable du koala ! L'apparence d'adorable peluche de ce marsupial a fait du koala l'un des animaux préférés des petits et grands. Pourtant, plusieurs de ses particularités sont encore mal connues. Dans ce livre, les enfants apprendront davantage à le découvrir. Il sera question, entre autres, de : La différence entre un marsupial et un mammifère et le développement d'un bébé koala Son mode de vie arboricole Son régime alimentaire à base de feuilles d'eucalyptus Son système digestif absolument fascinant, ainsi que son système immunitaire faible Son statut d'espèce menacée