"Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Pour la première fois, je n'ai pas l'impression d'être incomplet, je n'ai plus le sentiment de rejet que j'ai eu pour ma propre personne pendant des années. J'ai tellement rêvé de ressentir ça un jour et maintenant que c'est le cas, j'ai du mal à réaliser". De ses questionnements survenus durant son enfance aux différentes étapes qu'il a parcourues depuis, Louis nous entraîne dans le récit poignant de sa transition. Il partage avec nous les hauts et les bas, l'acceptation et le rejet, la construction de sa masculinité, mais surtout la délivrance de devenir celui qu'il est vraiment : un homme. Tout en suivant des études de médecine, Louis Feghlou est engagé sur les réseaux sociaux depuis 2020. A travers son compte @loulouparfois sur Instagram et TikTok, il prend le temps de partager son parcours d'homme transgenre et d'éduquer sur les questions de transidentité et de genre. Petite fille deviendra grand raconte son parcours de vie et c'est également sa première sortie littéraire. Diplômée en design graphique, Marie-Lou Lesage est illustratrice depuis 2017. En 2021 paraît sa première bande dessinée, Les P'tites Meufs - inspirée de son compte Instagram @les_petites_meufs -, dans laquelle elle raconte avec humour sa vie de femme petite. Engagée pour la cause féministe, l'acceptation de soi et la bienveillance, elle travaille pour l'édition, la communication et la presse.