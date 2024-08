Rome antique racontée aux enfants

Etes-vous prêt à découvrir tous les secrets de la Rome antique ? Un incroyable voyage à travers les merveilles architecturales de Rome, brillamment raconté par Marco Emilio Erba, spécialiste de l'histoire et de l'art romains, et illustré avec précision par Javier Joaquin. Ce livre emmènera les jeunes lecteurs (et les moins jeunes) à la découverte des inventions et des innovations scientifiques des Romains, des dieux qu'ils vénéraient et des cérémonies religieuses qu'ils célébraient, sans oublier leur façon de se battre et de se divertir. Une aventure pour les curieux et les passionnés d'histoire qui les emmènera à la rencontre des empereurs et des artisans du passé qui ont contribué à la splendeur de cette civilisation.