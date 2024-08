Bien dormir, enfin !. Pour un sommeil naturel et réparateur

Les meilleurs conseils pour dire adieu aux insomnies ! Nous consacrons au sommeil un tiers de notre existence. Or il nous arrive tous, un jour ou l'autre, d'éprouver des difficultés à bien dormir. Hypersomnies, insomnies, dérèglements de l'horloge interne... Comment retrouver un sommeil réparateur ? Existe-t-il des façons plus natu­relles de retrouver le sommeil que le recours aux somnifères ou la lecture de l'annuaire ? De l'alimentation à la relaxation, en passant par les tisanes ou le massage, découvrez les moyens les plus doux de retrouver un sommeil naturel et régénérateur. Et savourez enfin le moment où vous vous glissez dans votre lit !