Les dinosaures

Une série éducative proposant toutes sortes de faits divertissants et instructifs ! Les illustrations explicatives, l'affiche géante à détacher et les six grandes pages dépliables inviteront les jeunes enfants à découvrir le temps des dinosaures, ainsi que les merveilles de l'espace. Une série unique en son genre qui ne manquera pas de susciter l'intérêt des jeunes enfants des heures durant.