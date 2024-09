Une femme sauvage. Edition

Découvrez l'histoire fascinante et véridique d'une jeune femme ayant choisi de vivre seule dans la nature pendant plus de 15 ans. Un récit raconté par l'auteur de polars naturalistes Pascal Dessaint. Plongez dans le mystère de 15 ans de vie sauvage cachée au coeur de la nature. En 2008, une jeune femme décide de rompre avec la société pour s'installer seule dans la forêt cévenole. Intrigué par ce choix de vie, Pascal Dessaint se lance à la recherche de celle qui a décidé de s'isoler, une démarche qui résonne avec des événements difficiles de son propre passé. A travers des marches en Aveyron et en Lozère, il s'approche peu à peu des lieux où l'errante a évolué. Imaginant sa condition dans cette nature à la fois belle et inhospitalière, il explore les mystères de sa survie. Ce récit délicat dresse un portrait en creux de la jeune femme, mêlant questions naturalistes, pratiques et humaines. Evoquant des prédécesseurs ayant choisi la vie en marge de la société, il convoque des références cinématographiques et littéraires, de Victor, l'Enfant sauvage de Truffaut, à Into the Wild. Sans prétendre percer toute l'énigme, Pascal Dessaint offre un récit captivant qui préserve une part de rêve, au plus près des chemins de celle dont l'histoire hante encore cette région montagneuse.