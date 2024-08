Inattention, émotivité, anxiété… et si mon enfant était TDAH ? Toutes les réponses à vos questions

Votre enfant est particulièrement inattentif, distrait, agité, à la maison ou à l'école... et cela vous inquiète ?? C'est peut-être un TDAH (trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité), mais pas de panique : le spécialiste Sébastien Henrard vous guide vers les solutions. Bien que le TDAH puisse être envahissant et parfois franchement difficile à gérer, il existe des réponses et des solutions. Sébastien Henrard, psychologue spécialisé dans la prise en charge du TDAH, répond à toutes vos questions dans ce livre pratique, parmi lesquelles : - Comment savoir si mon enfant a un TDAH ?? A qui dois-je m'adresser ?? - Est-ce que ça s'arrange avec l'âge ?? - Y a-t-il un lien entre le TDAH et les troubles "? dys ? " ou le haut potentiel (HPI)? ? - Mon enfant doit-il prendre des médicaments ?? - Que dois-je faire pour l'accompagner au quotidien ?? - Comment puis-je l'aider à faire ses devoirs ??