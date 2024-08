Mon enfant ne veut plus aller à l'école. Le guide pour prendre en main l'anxiété scolaire de votre enfant (6-16 ans)

Le guide pratique pour répondre au plus vite à l'anxiété scolaire de votre enfant ou de votre ado. C'est l'heure d'aller à l'école, mais votre enfant souffre de maux de ventre ou de maux de tête, de nausées, il ressent une sensation de malaise... jusqu'aux pleurs. Il est sans doute victime d'anxiété scolaire, comme plus de 1 enfant sur 100. Dans ce livre riche de témoignages et de solutions, Marie Costa vous donne : - des outils pour aider votre enfant ou votre ado à réguler son anxiété et à reprendre confiance en lui ? ; - des clés pour une prise en charge adaptée ? ; - des moyens d'aménager sa scolarité (enseignement à distance, projet d'accueil personnalisé...). Un guide indispensable pour éviter à votre enfant l'isolement et la rupture scolaire, et le remettre sur le chemin de l'école.