Infirmier(e) de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur. Tout-en-un, Edition 2025-2026

Outre une présentation détaillée des missions et des épreuves du concours, ce guide propose des éléments de méthodologie et tous les outils nécessaires à la préparation de : L'épreuve d'admissibilité : une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier et portant sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier L'épreuve d'admission : exposé du candidat sur sa formation et éventuellement son expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec un jury